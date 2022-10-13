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КНДР провела пуски стратегических крылатых ракет

08:31
  • четверг
  • 13 октября 2022

Снаряды пролетели две тысячи километров над Желтым морем

Северная Корея провела пуски стратегических крылатых ракет большой дальности. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство страны.

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За три часа снаряды пролетели две тысячи километров над Желтым морем, после чего поразили мишень. Где она находилась, Пхеньян не сообщает.

Испытаниями лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он еще раз подчеркнул - это ответ на провокации противников Северной Кореи. Ракеты уже стоят на вооружении в тактических ядерных частях. Однако неизвестно, установлены ли на них ядерные боеголовки.

Тем не менее соседние страны уже выразили свою обеспокоенность. Токио не исключает наличие ядерного заряда на северокорейских ракетах. А Сеул рассматривает различные варианты по сдерживанию угрозы, исходящей от Пхеньяна.

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