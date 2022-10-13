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"Недвусмысленный сигнал": Байдена обрадовала антироссийская резолюция ГА ООН

08:21
  • четверг
  • 13 октября 2022

За документ проголосовали 143 страны

Президент США Джо Байден заявил, что принятие большинством участников спецсессии Генассамблеи ООН резолюции о непризнании референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, является недвусмысленным сигналом всего мира Москве.
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По утверждению американского лидера, суть этого сигнала заключается в том, что "Россия не может силой менять границы, Россия не может захватить территорию другой страны и объявить ее своей".

Байден также счел резолюцию показателем того, что через почти восемь месяцев после начала российской спецоперации на Украине мир "более чем когда-либо сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения", сообщает РИА Новости.

12 октября на специальной сессии Генассамблеи ООН прошло голосование по проекту резолюции США и Албании о непризнании результатов референдумов, после которых в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Принять документ на заседании Совета Безопасности ранее не удалось, поскольку российская делегация использовала право вето.

На спецсессии ГА ООН за принятие резолюции выступили 143 страны, воздержались 35 стран, против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа. Кроме того, несколько государств отказались участвовать в голосовании.

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