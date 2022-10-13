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Посольство России указало на "признание" Канады в стремлении Запада доминировать

09:41
  • четверг
  • 13 октября 2022

Странам Глобального Юга нужно проявить бдительность

Заявления канадского вице-премьера Христи Фриланд прямо указывают на желание Запада доминировать в мире, "высасывая все соки" из других государств. Такое мнение высказали в российском посольстве в Канаде.
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Как отметили в дипмиссии, Фриланд позволила себе "откровенный неоимпериалистический манифест", который нет необходимости "читать между строк".

С учетом этой позиции Запада российское посольство призвало к бдительности страны Глобального Юга, объединяющие преимущественно развивающиеся государства Латинской Америки, Азии и Африки.

При этом в дипмиссии предложили Западу не рассчитывать "на наше поражение", потому что "Россия всегда побеждает", сообщает ТАСС.

11 октября Фриланд призвала западные демократии сплотиться и выработать новую единую политику в отношении России и Китая, заявив, что "автократии" усиливают свое влияние, поэтому для Запада "холодная война еще не закончилась".

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