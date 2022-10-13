США предложили установить лимит цен на нефть из России в пределах 60 долларов

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США считают разумным установление потолка цены на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель. Об этом в среду, 12 октября, рассказала американский министр финансов Джанет Йеллен.

Глава Минфина США заявила, что "Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене в районе 60 долларов с чем-то" в течение последних примерно 5-7 лет.

С учетом этого, по мнению Йеллен, "цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать" нефть.

При этом американский министр подчеркнула, что пока решение о конкретном значении максимальной цены на нефть из России в рамках обсуждаемого ценового лимита не принято, сообщает ТАСС.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти связано с желанием Запада ввести потолок цен на поставки этого ресурса из России. Европейский чиновник заявил, что энергетика стала "главным геостратегическим вопросом, связанным с войной и балансом сил в мире".

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