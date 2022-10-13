Источник раскрыл новые подробности о теракте на Крымском мосту

Взрыв на мосту прогремел 8 октября
Следствие не считает соучастником теракта на Крымском мосту водителя грузового автомобиля, который взорвался при проезде через мост. Об этом в четверг, 13 октября, рассказал информированный источник.
По словам собеседника РИА Новости, мужчина, который находился за рулем грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта. Источник утверждает, что "вероятно, он сам не знал, что исполняет преступный заказ".
Официальные комментарии следствия по этому поводу пока не поступали.
Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, вслед за этим загорелись железнодорожные цистерны с топливом и частично обрушились автомобильные пролеты. В ФСБ заявили, что организатором теракта на мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Уже установлены 12 соучастников подготовки теракта, восемь из них задержаны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"