Россиянам пообещали затяжную золотую осень

Переход в глубокую осень начнется позже обычного

Золотая осень в Центральной России продлится дольше, чем обычно. Об этом в четверг, 13 октября, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, подсезон золотой осени обычно бывает с 24 сентября до 14 октября, а с 15 по 28 октября происходит смена подсезонов — переход от золотой осени к осени глубокой.

Однако пока свидетельств такого перехода нет. Тишковец отметил, что, согласно прогнозам, октябрь будет минимум на два-три градуса теплее, чем обычно.

Это означает, что первые настоящие заморозки, и первый снежный покров будут сдвинуты как минимум на несколько недель, рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

В Московском регионе между тем уже зарегистрированы первый заморозки. Ночью 11 октября столбики термометров местами опускались до минус двух градусов. Слабые заморозки в ночное время ожидаются как минимум до конца рабочей недели.

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