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Володин пригрозил Киеву "еще более жестким ответом"

08:32
  • четверг
  • 13 октября 2022

Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в Telegram карту с заголовком "Ответ на теракты киевского режима. Результаты". В подписи к ней указано, что ВС России нанесли удары по более 70 энергетических объектов Украины, страна потеряда 50% генерирующих мощностей.

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"Нигде в мире с террористами переговоров не ведут. Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким. Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Кто окажет сопротивление - уничтожены", - подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролетов моста. По последним данным, жертвами теракта стали 4 человека.

Как установила ФСБ, организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. ВС России в ответ нанесли точечные удары по украинским энергетическим объектам, а также по пунктам военного управления.

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