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Байден заявил, что его сын погиб в Ираке. На самом деле он умер от рака

08:43
  • четверг
  • 13 октября 2022

Бо Байден действительно служил в Ираке, но умер в 2015 году

Президент США Джо Байден во время выступления в Колорадо оговорился и сказал, что его старший сын Бо погиб в Ираке во время службы в армии, хотя на самом деле он умер от рака мозга. Об этом сообщает издание Washington Examiner.

"Только представьте. Я говорю это искренне. Я говорю это как отец человека, который получил Бронзовую звезду, медаль за выдающуюся службу и расстался с жизнью в Ираке", — заявил американский лидер.

Старший сын Джо Байдена действительно служил в Ираке в 2008-2009 годах. Имел звание майора и был награжден Бронзовой звездой.

Скончался Бо Байден в 2015 году в возрасте 46 лет от рака мозга. Джо Байден ранее допускал, что онкология у сына могла возникнуть из-за токсичных веществ, которые выделялись при сжигании отходов на военных объектах в Ираке.

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