Путин призвал к восстановлению цепочек поставок товаров

В глобальной политике происходят серьезные изменения

Президент России Владимир Путин заявил в ходе саммита в Астане, что необходимо более эффективно использовать в расчетах нацвалюты, это позволит укрепить суверенитет стран.

По словам российского лидера, сегодня возникает угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в беднейших странах. Москва же, в свою очередь, делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности.

Как отметил глава государства, в глобальной политике происходят серьезные изменения, мир становится многополярным, ключевую роль начинает играть Азия.

Россия призывает к ликвидации всех искусственных преград для восстановления цепочек поставок товаров, подчеркнул Путин.

Президент уточнил, что Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, так как нынешняя позволяла "золотому миллиарду" жить за чужой счет.

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