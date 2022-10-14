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Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

00:01
  • пятница
  • 14 октября 2022

Овнам улыбнется удача в учебе, а Весам пора обновить гардероб

Овны

Студентам, а также тем, что хочет поучиться на курсах или тренингах, сегодня улыбнется удача. Вы сделаете правильный выбор, который вас не разочарует: полученные знания пригодятся.

Тельцы

Все, что вы сделаете сегодня для своего профессионального роста, принесет весомые преимущества. Вы будете годами пользоваться этими наработками. И радоваться прибыли, конечно!

Близнецы

Если в эти дни вы начнете романтические отношения, знайте: они всерьёз и надолго. То же самое относится к творческим проектам или занятиям спортом.

Раки

Сегодняшний день и ближайшие удачны для приобретения бытовой техники, посуды, приспособлений. Ваша кухня станет более удобной, уютной и функциональной.

Львы

Подписанные сегодня договоры или соглашения будут действовать долго и неукоснительно исполняться. Если хотите крепкий брак - подпишите сегодня хотя бы шуточный контракт.

Девы

У вас есть шанс вступить сегодня в очень выгодные с точки зрения финансов отношения. Хорошенько подготовьтесь и помните, что переиграть условия будет невозможно.

Весы

Вы удачно обновите гардероб, смените прическу или начнёте курс косметологических процедур. Это ваш день, не стесняйтесь вкладывать деньги именно в себя. И не экономьте!

Скорпионы

Отличный момент для создания семейных оберегов, альбомов, генеалогического древа. Энергетика рода и семьи действительно включится и будет вам помогать.

Стрельцы

Деловое партнерство или дружеские связи, возникшие сегодня, окажутся очень прочными. Но сразу же обозначайте личные границы: Сатурн оценит ваш серьезный подход.

Козероги

Это один из лучших дней года для переговоров с руководством или клиентами о повышении оплаты вашего труда. Не стесняйтесь, звезды вас поддержат.

Водолеи

Сатурн в вашем знаке заручился поддержкой самого Солнца: под защитой такой пары вам все по плечу! Отстаивайте свои права, ставьте сегодня самые амбициозные цели!

Рыбы

Страхование автомобиля, недвижимости, жизни и здоровья - именно в таких вещах вас ждет сегодня удача. Даже если не вы подготовились, звезды помогут сделать правильный выбор.

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