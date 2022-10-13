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В ДТП с грузовиком в Подмосковье погибли четыре человека

09:21
  • четверг
  • 13 октября 2022

Авария произошла на трассе Москва - Дмитров - Дубна

На первом километре автодороги Москва - Дмитров - Дубна произошло ДТП с участием автомобиля Peugeot и грузовика, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

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"Водитель, управляя автомашиной Peugeot, совершает попутное столкновение с грузовой автомашиной "Камаз", после чего происходит возгорание автомашины иностранного производства", - говорится в сообщении.

Жертвами аварии, по предварительным данным, стали четыре человека.

Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.

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