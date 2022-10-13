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ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона"

09:36
  • четверг
  • 13 октября 2022

Рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Мегафона", который в мае повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%.

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"Антимонопольная служба установила, что уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции (индексу потребительских цен) с начала текущего года. В связи с этим ФАС России провела анализ экономической обоснованности повышения", - говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи, что может привести к ущемлению интересов потребителей.

Уточняется, что дело заведено по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

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Офис оператора мобильной связи "Мегафон"
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