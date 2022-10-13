Кремль: Европа еще не осознала ущерб от ЧП на "Северных потоках"

Трубопроводы системы вышли из строя в результате диверсии

Европейцам еще предстоит понять, какой ущерб энергетической безопасности нанес вывод из строя "Северных потоков". Об этом в четверг, 13 октября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил в эфире Первого канала про "выбытие из эксплуатации структуры "Северных потоков" за исключением одной оставшейся живой нитки второго "Северного потока".

По словам Пескова, это, "конечно, нанесло ущерб в целом потенциалу энергобезопасности", который Европе еще придется осознать.

При этом остается под вопросом, сможет ли мировая инфраструктура компенсировать выпадающие объемы российского газа, отметил пресс-секретарь главы государств. Если сможет — то по каким ценам, позволят ли они европейской экономике оставаться конкурентоспособной, указал Песков.

При этом ранее президент России Владимир Путин заявил, что если Европа хочет получать газ из России, ей достаточно "просто открыть кран". Поставки газа пойдут по уцелевшей ветка "Северного потока". Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая нынешние осень-зиму, однако состояние уцелевшей ветки оценить невозможно, так как российских экспертов не допускают к месту диверсии.

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