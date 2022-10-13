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Россиянам посоветовали не грустить о былом

09:52
  • четверг
  • 13 октября 2022

Ностальгия может усугубить стресс, считает психолог

В период стресса не стоит окунаться в воспоминания о прошлом, поскольку сильная ностальгия только усилит переживания. Так считает психолог Светлана Михеева.

По ее словам, человек иногда любит погружаться в приятные воспоминания, грустить о былом. Такая практика действительно можно помочь справиться с переживаниями, если в настоящем человек чувствует неудовлетворение и негативные эмоции.

"Однако при стрессе не стоит увлекаться и слишком глубоко погружаться в прошлое. Не нужно таким образом уходить от проблем и избегать эмоций - от этого они не исчезнут сами собой. Более того, пережитые ранее эмоции тоже могут стать причиной стрессов и переживаний в настоящем", - сказала Михеева в интервью агентству "Москва".

Психолог советует справляться с негативными эмоциями и стрессом с помощью музыки. По словам Михеевой, исследования доказывают, что оркестровая музыка оказывает положительное влияние на работу сердечнососудистой системы и психоэмоциональное состояние человека. Тяжелая музыка помогает высвободить гнев, раздражение и злость.

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