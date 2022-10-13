Украинские власти верят, что Москва соблюдает принятые на себя обязательства

На Украине полагают, что вероятность ядерного конфликта минимальна. Об этом в четверг, 13 октября, рассказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Украинский чиновник отметил, что Россия когда-то подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, согласно которому она не может применять такой арсенал против государства, которое не имеет ядерных вооружений.

С учетом этого, признал Подоляк, "мы считаем, что вероятность ядерного конфликта минимальна".

При этом представитель официального Киева заявил, что "все цели на оккупированных территориях, включая Крым, являются законными военными целями в рамках международного права", поэтому Украина может "их уничтожить".

Что касается теракта на Крымском мосту, Подоляк заявил в интервью газете Diário, что украинские власти якобы не имеют к нему никакого отношения.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с призывом "не дожидаться" применения ядерного оружия Россией, а нанести превентивные удары. В Кремле отметили, что это подтверждает правильность решения Владимира Путина о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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