ВС России активно развивают наступление под Невельским

За последние сутки взято несколько опорных пунктов ВСУ

Два мирных жителя погибли, еще четыре получили ранения за последние сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ. В Луганской народной республике убит мужчина. Украинские боевики сегодня утром вновь обстреляли Донецк снарядами натовского калибра. Тем временем в Киеве объявлена воздушная тревога - под ударом объекты критической инфраструктуры. О ночных взрывах заявили также власти Николаева и Днепропетровской области.

На северо-западе Донецка штурмовые взводы 100-ой бригады первого армейского корпуса ДНР идут в наступление при поддержке реактивной артиллерии. Сейчас к боевой работе готовится расчет реактивной системы залпового огня "Град". Удары наносятся в направлении населенного пункт Невельское. Там у националистов мощный укрепрайон. И его взламывают реактивной артиллерией.

Сначала по позиции выпускается серия пристрелочных. Затем артиллеристы уничтожают укрепрайон полным "пакетом" "Града".

Работать на таких позициях нужно быстро. Как только расчет нанес удар, сразу же меняется позиция. Точными ударами поражены скопления личного состава и техники. Укрепрайон боевиков находится на господствующей высоте, и ее нужно занять, чтобы отодвинуть ВСУ дальше от Донецка.

Наступление наших войск под Невельским активно развивается. За последние сутки взято несколько опорных пунктов врага. ВСУ пытаются контратаковать на нескольких участках фронта. Но безуспешно.

Бойцы ЛНР скрытно подходят к противнику и при помощи дронов обнаруживают чужие позиции. Несколько боевиков прячутся в глубоком окопе, но его координаты уже известны нашей артиллерии. Сюда наносят точный удар.

На брошенных позициях ВСУ - много западного вооружения. В последнее время у боевиков появились магнитные мины. Они взрываются, если к ним приблизился человек с оружием или просто в бронежилете.

Впрочем, у наших бойцов тоже есть неожиданные подарки для националистов. Для проведения спецоперации наши бойцы скрытно зашли в тыл противнику, чтобы заминировать переправу. Ее ВСУ навели ночью для переброски тяжелой техники. Противник планировал наступление, которое в итоге провалилось. После выполнения задания бойцы совершили многокилометровый марш-бросок к месту эвакуации и выехали на бронеавтомобилях.

Петр Вершинин, Николай Карбанов, Николай Мурашов, "ТВ Центр"

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