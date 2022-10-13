Министр обороны Украины провозгласил страну членом НАТО

Киев все сильнее отрывается от реальности

Результат международного шантажа со стороны Запада. Именно так прокомментировал итоги голосования на Генассамблее ООН наш постпред Василий Небензя. Но даже в условиях жесточайшего прессинга антироссийскую резолюцию поддержали не все. Несколько десятков государств выступили против, воздержались или вовсе не стали голосовать. Недовольство проамериканской политикой растет и в Европе. Где все чаще призывают прекратить вооружение Киева и начать диалог с Москвой.

Вереница автомобилей на кольцевой дороге Парижа в 3 часа утра. Чтобы заправить свои машины, людям приходится пройти непростой квест. Во Франции каждая третья автозаправка - пустая.

Рабочие требуют повышения зарплат в связи с энергетическим кризисом, который все больше бьет по кошелькам. Забастовка привела к остановке шести из семи нефтеперерабатывающих предприятий. Власти Франции грозятся привлечь военных и силой вывести работников на заводы.

В Германии гнев населения тоже пытаются сдерживать. В немецком Лейпциге требуют выгнать из страны украинских беженцев, разжигающих антироссийские настроения. Сытые по горло влиянием на их домохозяйства санкций против Москвы, бюргеры с новой силой требуют от властей не лезть не в свое дело - не оказывать помощь Украине. В стране своих проблем хватает: отопление в домах на минимуме, перебои с электричеством.

Но европейские лидеры все продолжают сильнее сдавливать удавку на шее своих граждан, рассуждая о потолке цен на топливо. Венгрия, например, уже решила, что ей ледяной потолок этой зимой не нужен. Там не прекращают диалог с Россией.

Позаботиться прежде всего о себе - это, пожалуй, лучшее, что может сделать сейчас каждая европейская страна. И это касается вооружения, которое партиями идет в Киев из Европы и США. После совместного заседания с представителями НАТО министр обороны Украины Алексей Резников так расчувствовался, что заявил: якобы его страна уже вступила в альянс. В сообщении подчеркнув вклад украинских властей в безопасность мира.

Президент Франции в интервью говорит обратное.

"Зеленский просит меня направить определенное количество вооружений, но я должен некоторые из них оставить для нас, чтобы защищать самих себя и восточный фланг НАТО. Франция помогает Украине сопротивляться на ее земле, но не для того, чтобы атаковать Россию. Мы не являемся стороной этого конфликта", - отметил Эмманюэль Макрон.

Все показало голосование в ООН по резолюции, осуждающей Россию за референдумы в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Помимо нашей, еще четыре страны высказались против, 35 воздержались. Постпред России Василий Небензя жестко раскритиковал и итоги голосование, и саму процедуру.

"За последние дни мы все стали свидетелями того, как Запад, ведомый неоколониальными инстинктами, развернул беспрецедентную массированную кампанию шантажа и выкручивания рук в отношении развивающихся государств, пытаясь любыми методами заставить их поддержать проект антироссийской резолюции. Знаем, что агитировали в Вашингтоне, а столицы членов Движения неприсоединения буквально осаждал десант из политических эмиссаров США и их союзников, которые прямо угрожали карами и последствиями "неповиновения", - сказал дипломат.

Изначально Россия выступала за процедуру тайного голосования. Тогда бы страны смело могли выражать свое мнение, не боясь последствий диктаторов из-за океана. Но Вашингтон снова показал нечестную игру.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"