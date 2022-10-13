К месту обрушения на Крымском мосту подошли плавучие краны

В работах задействованы 250 человек и 30 единиц техники

Сегодня по Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов "Ласточка". Ежедневно в каждую сторону запланированы по три рейса. Поврежденные пролеты восстанавливают плавучие краны. Оптимизируют и работу Керченской переправы.

Большие паромы поставят на короткий "рукав". Сейчас они идут от рыбного порта через Керчь-Еникальский канал. Для оптимальной работы их переведут в Порт Крым. Отсюда до Порта Кавказ в Тамани - всего 4 километра. Самое короткое расстояние между полуостровом и материком.

На переправе уже работают четыре парома. Сегодня на маршрут выйдут еще два вместимостью по 25 дальномеров каждый. Это даст возможность дополнительно перевозить через Керченский пролив до 200 большегрузов в сутки. Сейчас с двух сторон крымского моста на накопительных площадках в очереди на паром - порядка двух тысяч фур. МЧС организовывают пункты обогрева и питания.

В первую очередь переправляют рейсовые автобусы и автомобили с быстропортящимся грузом. Есть и ряд ограничений - нельзя перевозить металлолом, крупногабаритные изделия из металла, кориандр в мешках, томатную пасту в бочках.

Но есть и альтернатива морскому сообщению - сухопутный маршрут через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Грузовики идут в колоннах в сопровождении ГИБДД. Водители могут получить полную информацию о маршрутах по телефону горячей линии, которую запустили в Минтрансе Крыма: +7 978 199 26 34.

На мост по-прежнему пускают только легковые автомобили. Возросла нагрузка на пригородный железнодорожный транспорт. В связи с увеличением пассажиропотока между Анапой и Керчью вместо рельсовых автобусов запустили поезда "Ласточки", два состава по пять вагонов. С сегодняшнего дня они будут курсировать ежедневно.

Накануне к месту обрушения пролетов подошли плавучие краны. На Крымском мосту кипит работа. Задействованы 250 человек и 30 единиц техники. Из регионов везут стройматериалы.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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