По улицам Кронштадта провезли легендарную подлодку "Ленинский комсомол"

Ее высота - с четырехэтажный дом, а длина - больше ста метров

В Кронштадте прошла уникальная операция по транспортировке атомохода "Ленинский комсомол" в Музей военно-морской славы. Высота легендарной субмарины - с четырехэтажный дом, а длина - больше ста метров. Чтобы провезти подлодку по узким улицам старинного города, на время демонтировали десятки конструкций и даже расширили дорожное полотно. А корпус субмарины разделили на две части.

Сухопутное путешествие первой советской атомной субмарины по улицам Кронштадта наверняка войдет в историю: еще никогда в мире не осуществляли проводку таких габаритных грузов - высотой с четырехэтажный дом - сквозь городскую застройку. Несмотря на позднее время, посмотреть на это собрались десятки горожан.

К-З, "Ленинский комсомол" - субмарина с легендарной биографией. Спущена на воду была в разгар холодной войны. В 1962 году она первой в истории советского флота достигла Северного полюса и всплыла там на поверхность, показав военную мощь СССР. И это, конечно, сыграло свою роль в разрешении Карибского кризиса.

Из состава ВМФ лодку вывели в 1991 году. Ядерный реактор демонтировали и готовили к утилизации на одной из военно-морских баз Северного флота. Но затем субмарину решили сделать главным экспонатом Музея военно-морской славы, который сейчас строится в Кронштадте.

Ее отбуксировали из Мурманской области на судоремонтный завод, провели реставрацию. Затем погрузили на специальную баржу, чтобы доставить к берегу. Длина атомохода - 107 метров, ширина - почти 8, осадка - чуть меньше 6 метров. С такими габаритами выгрузить его в специально построенный сухой док прямо из воды было нереально, не позволила бы глубина Финского залива. И субмарину решили доставить к месту вечной стоянки по земле.

Провезти 107-метровую лодку целиком по узким улицам старинного города, не задев при этом здания на поворотах, - невозможно. Именно поэтому корпус разделили на две части. Несколько дней назад провезли корму, и вот теперь - носовую часть.

Особый груз закрепили на специальной самоходной платформе на 240 колес, она двигалась по городским улицам с пешеходной скоростью около 5 км в час. Чтобы атомоход смог проехать по дорогам Кронштадта, пришлось на время демонтировать десятки светофоров и дорожных конструкций, срубить мешавшие деревья, а где-то даже расширить дорожное полотно. Организаторы операции обещают все восстановить. После того как лодка займет свое место в сухом доке, восстанавливать будут и ее.

"Восстанавливать, конечно, будем все, что можем восстановить, нашли К-3 аналог с разницей в два или три года, взяли все, что могли, с аналогов для того, чтобы придать точность", - отметила Ксения Шойгу, руководитель культурно-исторического проекта "Остров фортов".

Уже сегодня в кластере "Остров Фортов" пройдет торжественное мероприятие, посвященное окончанию последнего путешествия К-З к месту вечной стоянки. Обе части корпуса вновь сварят в единое целое. А уже летом на борту "Ленинского комсомола" откроется Музей боевой славы ВМФ.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

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