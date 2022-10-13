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Лукашенко: Запад потерял контроль после развала СССР

10:29
  • четверг
  • 13 октября 2022

Есть риск третьей мировой войны

Практика Запада по организации переворотов в странах и вводу санкций несет риски третьей мировой войны.
Лукашенко рассказал о возможном ударе по Белоруссии с Украины

Об этом в четверг, 13 октября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

"Практика Запада по организации переворотов в странах и вводу санкций несет риски третьей мировой войны", - сообщил он.

По словам белорусского лидера, победителей в третьей мировой войне не будет.

Запад, опьяненный своей победой после развала СССР, не справился с ролью гаранта стабильности в мире. Он якобы предлагает свои миротворческие услуги странам, на деле лишь подливает масла в огонь и не заинтересован в деэскалации. Теперь за это расплачивается весь мир, подчеркнул Лукашенко.

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