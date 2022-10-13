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Совбез России допустил возобновление переговоров с Западом по гарантиям безопасности

10:43
  • четверг
  • 13 октября 2022

Москва направила США и НАТО свои предложения в конце 2021 года

Официально тему российских инициатив о юридически обязывающих гарантиях безопасности с повестки дня никто не снимал. Об этом в четверг, 13 октября, рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
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Политик прокомментировал вероятность возвращения к обсуждению с Западом гарантий безопасности, но уже с учетом новых геополитических обстоятельств.

Венедиктов напомнил, что один из важных внешнеполитических принципов Москвы — держать двери открытыми. Однако вопрос, по его мнению, нужно ставить шире — "готов ли Запад хоть к каким-то переговорам"или "до сих пор пребывает в плену абсурдных иллюзий о "победе на поле боя" и "сокрушении России".

Представитель Совбеза отметил в интервью ТАСС, что по теме гарантий безопасности, обсуждать которые предлагала Россия, мяч сейчас находится "на другой стороне".

В декабре 2021 года российское Министерство иностранных дел опубликовало проекты соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО, которые были направлены в Вашингтон и Брюссель. Москва требовала нерасширения блока на восток, введения ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений.

Между сторонами прошел ряд переговоров, которые не дали предметных результатов. В феврале 2022 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что идея Москвы о гарантиях безопасности должна получить продолжение. После начала спецоперации России на Украине эта тема не поднималась.

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