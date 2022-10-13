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"Не меню в ресторане": Россия объяснила отказ корректировать ядерную доктрину

10:59
  • четверг
  • 13 октября 2022

Документ был утвержден в 2020 году

Документы стратегического планирования, включая ядерную доктрину, разрабатываются в расчете на самые разные сценарии, просчитывается каждая мелочь, выверяется все до деталей. По этой причине изменение обстановки не означает автоматической корректировки доктрин. Такое заявление в четверг, 13 октября, сделал заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
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Политик подчеркнул, что такие доктрины — это "не меню в ресторане, которое можно перепечатывать хоть каждую неделю".

Кроме того, в документе об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания "все прописано четко", включая условия применения Россией ядерного оружия. Как отметил Венедиктов, в этом отличие нашей доктрины от американского Обзора ядерной политики, где все "размыто, непонятно".

Что касается возможности "ядерного ответа", от официальных лиц Российской Федерации ни разу не звучало угроз применения какого-либо оружия массового поражения, тогда как политики в Европе и на Украине открыто позволяют себе подобные заявления, указал Венедиктов в интервью ТАСС.

Ранее заместитель руководителя российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что Москва будет отслеживать и учитывать заявления властей Украины при принятии необходимых мер по обеспечению ядерного сдерживания. Они будут предприниматься в соответствии с военной доктриной России, а также с основами политики в области ядерного сдерживания.

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