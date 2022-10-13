В Москве утвердили Адресную инвестиционную программу на следующие три года

Об этом сообщил Сергей Собянин

Правительство Москвы утвердило Адресную инвестиционную программу на следующие три года. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Так, в этот период планируют возвести более 130 различных социальных и общественных объектов - детские сады, школы, поликлиники, спортивные комплексы, построить свыше 200 километров новых дорог.

Кроме того, на карте метро появится новая Троицкая линия. А инновационная инфраструктура Москвы пополнится уникальными объектами - кластером "Ломоносов" и Национальным космическим центром.



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