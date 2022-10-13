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В Москве утвердили Адресную инвестиционную программу на следующие три года

11:46
  • четверг
  • 13 октября 2022

Об этом сообщил Сергей Собянин

Правительство Москвы утвердило Адресную инвестиционную программу на следующие три года. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Так, в этот период планируют возвести более 130 различных социальных и общественных объектов - детские сады, школы, поликлиники, спортивные комплексы, построить свыше 200 километров новых дорог.

Кроме того, на карте метро появится новая Троицкая линия. А инновационная инфраструктура Москвы пополнится уникальными объектами - кластером "Ломоносов" и Национальным космическим центром.
 

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