Пять мобилизованных россиян погибли в ходе СВО

Обстоятельства смерти не указываются

Погибли пятеро жителей Челябинской области, которых призвали в рамках частичной мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Семьям погибших окажут материальную помощь в размере одного миллиона рублей каждой.

"К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования", - заявили в пресс-службе.

Власти добавили, что для семей действуют все ранее принятые меры региональной поддержки.

Где и когда погибли военнослужащие в сообщении не указывается. Дата похорон на данный момент неизвестна, передает ТАСС.

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