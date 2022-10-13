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Участники СВМДА договорились о трансформации в организацию

11:20
  • четверг
  • 13 октября 2022

На саммит СВМДА прибыл президент России Владимир Путин

Страны-участницы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на заседании в четверг, 13 октября, в Астане приняли заявление о трансформации данного форума в международную организацию.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что Астанинское заявление о трансформации СВМДА в международную организацию считается принятым, сообщает РИА Новости.

В состав СВМДА входят 27 стран: Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка.

Еще 13 государств имеют статус наблюдателей: Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония. Аналогичный статус — у ООН, Лиги арабских государств, Международной организации по миграции, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

На саммите СВМДА, который официально стартует 14 октября, Россию представляет президент государства Владимир Путин. Российский лидер выступит на пленарной сессии, а также проведет ряд встреч.

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