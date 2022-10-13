"Сами себя уговаривают": Лавров прокомментировал неготовность Байдена к встрече с Путиным

Усложнить ситуацию таким подходом уже невозможно, отметил министр

Россия не уклоняется ни от каких контактов с США, но вменяемых инициатив пока никто не предлагает. Об этом в четверг, 13 октября, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что заявление президента США Джо Байдена о неготовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным "вообще никак не усложняет" международную обстановку, поскольку "обстановку сегодня, прежде всего, в самих Соединенных Штатах, уже довели до такого состояния, что хуже уже быть, по-моему, не может".

Что касается обсуждения в США желания или нежелания с кем-либо встречаться, "это они как бы сами себя уговаривают", заявил российский министр. Лавров подчеркнул в эфире телеканала "Россия 24", что "мы ни к кому не напрашиваемся".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в данный момент, поскольку президент России "действует жестко". Вместе с тем Байден выразил готовность обсуждать с Путиным тему обмена заключенными, "если он подойдет ко мне на саммите G20".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"