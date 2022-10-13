ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пособника СБУ задержали в Запорожской области

11:59
  • четверг
  • 13 октября 2022

Мужчина собирал сведения о российских войсках

В Запорожской области подразделениями Росгвардии выявлен местный житель, подозреваемый в содействии Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом в четверг, 13 октября, рассказали в пресс-службе российского ведомства.
В Херсонской области взяли в плен офицеров военной разведки Украины

Задержанный признался, что в течение нескольких месяцев 2022 года по заданию украинской разведки собирал сведения о российских войсках, объектах гражданской инфраструктуры и обстановке в одном из населенных пунктов.

По предварительным данным, куратор из СБУ смог привлечь подозреваемого, пользуясь его сложным материальным положением, а затем он опирался на страх жителя Запорожья за собственную безопасность, сообщается в Telegram-канале Росгвардии.

Ранее в Росгвардии рассказали, что на Запорожье задержан пособник ВСУ, который через своего родственника передавал украинцам данные о количестве, расположении и перемещении военнослужащих, вооружения и военной техники России, расположении средств противовоздушной обороны, а также координаты объектов жизнеобеспечения Запорожской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сотрудник СБУ
Сотрудник СБУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.