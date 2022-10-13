Пособника СБУ задержали в Запорожской области

Мужчина собирал сведения о российских войсках

В Запорожской области подразделениями Росгвардии выявлен местный житель, подозреваемый в содействии Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом в четверг, 13 октября, рассказали в пресс-службе российского ведомства.

Задержанный признался, что в течение нескольких месяцев 2022 года по заданию украинской разведки собирал сведения о российских войсках, объектах гражданской инфраструктуры и обстановке в одном из населенных пунктов.

По предварительным данным, куратор из СБУ смог привлечь подозреваемого, пользуясь его сложным материальным положением, а затем он опирался на страх жителя Запорожья за собственную безопасность, сообщается в Telegram-канале Росгвардии.

Ранее в Росгвардии рассказали, что на Запорожье задержан пособник ВСУ, который через своего родственника передавал украинцам данные о количестве, расположении и перемещении военнослужащих, вооружения и военной техники России, расположении средств противовоздушной обороны, а также координаты объектов жизнеобеспечения Запорожской области.

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