Путин призвал активнее использовать нацвалюты в расчетах между странами

Российский лидер находится в Астане

Сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах, устойчивое развитие региона и формирование единой системы безопасности. Эти и другие вопросы - в центре внимания участников Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Он стартовал сегодня в Астане.

Теперь в состав объединения входят 28 стран. Участники поддержали заявку на членство Кувейта. Утром в столицу Казахстана прибыл Владимир Путин. Саммит начался с традиционной церемонии фотографирования глав делегаций. Выступая на совещании, российский лидер отметил, что встреча проходит на фоне серьёзных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным и именно в Азии крепнут новые центры силы. Участники саммита занимаются решением самых острых проблем. Рост цен на энергоносители, продовольствие, удобрения и другие значимые товары ведёт к возникновению реальной угрозы голода и масштабных социальных потрясений, особенно в беднейших странах. И Россия делает всё, чтобы обеспечить такие государства критически важной продукцией.

"Мы призываем к ликвидации всех искусственных, нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок, чтобы решить неотложные задачи в области продовольствия и безопасности. Как и многие наши партнёры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашённому так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себя все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужой счёт. В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчётах. Подобные меры, несомненно, способствовали бы укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интергации", - заявил Путин.

О нарастающем кризисе в мировой экономике говорил и председатель саммита, президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев заявил, что особенно важной задачей сейчас является достижение устойчивости международных отношений перед лицом беспрецедентных угроз.

Изменение баланса сил в условиях серьёзных испытаний во многих областях отметил турецкий лидер. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что глобальная архитектура безопасности должна формироваться более справедливо.

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