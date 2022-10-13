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ЕС пригрозил "военным ответом" в случае ядерного удара по Украине

12:17
  • четверг
  • 13 октября 2022

Речь не идет о ядерном ударе

Ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но мощный ответ.
"Не меню в ресторане": Россия объяснила отказ корректировать ядерную доктрину

Об этом в четверг, 13 октября, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на открытии в бельгийском Брюгге Европейской дипломатической академии.

"Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину: ЕС, его государства-члены, США и НАТО, также не блефуют. Любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны", - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее российские власти заявили, что не будут корректировать ядерную доктрину. Эти документы разрабатываются в расчете на самые разные сценарии. Такие доктрины — это "не меню в ресторане, которое можно перепечатывать хоть каждую неделю", заметил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

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