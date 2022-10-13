С коронавирусом госпитализированы еще 1825 россиян

Выписаны в связи с выздоровлением 30793 человека

В России с коронавирусом госпитализированы за сутки 1825 человек, сообщил оперштаб по контролю за распространением заболевания.

"Выписано в связи с выздоровлением 30793 человека, на 1,3% больше по сравнению с 12 октября. Выявлено 15477 новых случаев COVID-19. Подтвержден 101 летальный исход", - также говорится в сообщении.

В Москве суточный прирост новых случаев составил 1268, в Подмосковье - 558, в Санкт-Петербурге - 951.

За все время пандемии в России зарегистрированы 21 264 080 случаев ковида. Умерли 388610 пациентов.

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