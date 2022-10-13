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Белоруссия назвала условие вступления в боевые действия

12:19
  • четверг
  • 13 октября 2022

В Минске ранее допускали нанесение удара по Белоруссии со стороны Украины

Запад столкнул славянские народы лбами и пытается втянуть в конфликт Белоруссию всеми правдами и неправдами. Такое заявление в четверг, 13 октября, сделал секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.

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Политик напомнил заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Минск "воевать не будет, претензий предъявлять не будет".

Однако, по словам Вольфовича, исключением станет ситуация, если будет нарушена наша государственная граница Белоруссии. В этом случае будет дан отпор, цитирует секретаря Совбеза республики агентство "БелТА".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна уже принимает участие в специальной военной операции на Украине и "мы этого не прячем". Однако, по словам белорусского лидера, "мы никуда не посылаем своих военных", потому что "не нарушаем свои обязательства".

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