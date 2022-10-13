В Армении завели дело о пособничестве теракту на Крымском мосту

Ведется следствие

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении завела уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту.

"Возбуждено уголовное дело в связи с пособничеством международному терроризму, контрабанде взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц, а также подделкой документов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СНБ утверждают, что за рулем грузовика, который перевозил бомбу, сидел гражданин Армении. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, вслед за этим загорелись железнодорожные цистерны с топливом и частично обрушились автомобильные пролеты. В ФСБ заявили, что организатором теракта на мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Уже установлены 12 соучастников подготовки теракта, восемь из них задержаны.

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