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Росстат оценил снижение доходов россиян

12:39
  • четверг
  • 13 октября 2022

Больше всего потеряли наиболее обеспеченные граждане

Во втором квартале 2022 года сильнее всего просели доходы наиболее обеспеченной категории россиян. Они составили 97,9% от второго квартала 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в четверг, 13 октября.
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За рассматриваемый период ежемесячный доход наиболее обеспеченной группы населения в России составлял 132,925 тысячи рублей.

Беднейшие 10% населения практически не потеряли в доходах, их среднедушевой денежный доход в отчетном периоде составил 99,9% от аналогичного периода 2021 года. Представители этой категории в среднем зарабатывали в месяц 8,865 тысячи рублей.

За второй квартал 2022 года численность населения с доходами ниже границы бедности сократилась с 18,2 млн человек в 2021 году до 17,6 млн человек (12,1% жителей страны), сообщает ТАСС.

22 сентября был опубликован проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно этому документу, реальные располагаемые доходы населения России в 2022 году снизятся на 2,2%. При этом в 2023 году ожидается рост реальных заработных плат на 2,6% и реальных располагаемых доходов населения — на 1,6%.

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