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МИД России заявил демарш послам Германии, Дании и Швеции

12:48
  • четверг
  • 13 октября 2022

Возможно, им есть что скрывать

МИД России вызвал послов Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на "Северных потоках".
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Им объявлен демарш, говорится в сообщении российского ведомства. Москва не будет признавать никакие результаты расследования, если в нем не будут участвовать российские "специалисты.

"Россия, разумеется, не признает никакие "псевдорезультаты" такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты", - говорится в сообщении.

Если российских экспертов не допустят к расследованию, то в Москве будут исходить из того, что Германии, Дании и Швеции есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова к совместному расследованию и передала ходатайства об участии трем странам - Швеции, Германии, Дании.

26 сентября в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" (после постройки был заполнен техническим газом – прим. ред.) зафиксировали резкое падение давления. Оператор газопроводов Nord Stream заявил, что разрушения "носят беспрецедентный характер", сроки восстановления пока оценить невозможно.

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