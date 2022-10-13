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The Economist: Россия выкарабкивается из рецессии

12:53
  • четверг
  • 13 октября 2022

Индикатор потребительских расходов вырос

Британский журнал The Economist выпустил материал с заголовком "Пока Европа впадает в рецессию, Россия выкарабкивается из нее".

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Как отмечено в публикации, в экономической войне между Россией и Западом наступил критический момент. Согласно данным банка Goldman Sachs, активность в России существенно выше, чем в крупных европейских странах. Индикатор потребительских расходов вырос, восстановился и объем производства в автомобильной промышленности.

Аналитики добавляют, что ежемесячный импорт товаров в Россию в долларовом выражении почти гарантированно превышает средний уровень прошлого года.

Ранее МВФ улучшил прогноз по экономике России на 2022 год. Снижение ожидается на 3,4% вместо прежних 8,5%. Такой спад представляется вполне решаемой проблемой, уверены эксперты.

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