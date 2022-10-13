Путин выступил за активизацию развития экономических связей с Палестиной

Российский президент встретился с лидером Палестины

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 октября, встретился с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Переговоры прошли в Астане.

В ходе переговоров российский президент подчеркнул, что необходимо многое сделать для более активного развития экономических связей России с Палестиной. Путин отметил, что потенциал для этого есть.

Также российский лидер указал на активное развитие гуманитарных связей между двумя странами. В частности, в России обучаются студенты из Палестины по разным направлениям.

Махмуд Аббас, в свою очередь, заявил, что палестинцы высоко ценят политику России, которая защищает международную законность и справедливость, сообщает ТАСС.

В апреле Владимир Путин провел телефонный разговор с Аббасом, в ходе которого проинформировал собеседника о спецоперации по защите Донбасса и о переговорах между российскими и украинскими представителями, которые на тот момент еще не были прерваны по инициативе Киева.

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