Власти Херсонской области уточнили статус границы с Крымом

После сентябрьского референдума Херсонская область стала российским регионом

С момента вступления Херсонской области в состав Российской Федерации прежняя государственная граница региона с Республикой Крым приобрела статус административной. Об этом в четверг, 13 октября, рассказал председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

Политик отметил, что между Херсонской областью и Крымом прекратили свое действие таможенные службы.

В настоящее время между двумя российскими регионами действует только паспортный контроль, также осуществляется контроль за провозом запрещенных вещей и предметов, уточнил Елисеев в Telegram-канале правительства области.

Херсонская область, а также ДНР, ЛНР и Запорожская область вошли в состав Российской Федерации после референдумов и подписания соответствующих договоров. 6 октября был опубликован обновленный текст Конституции России, в котором в главе 3 "Федеративное устройство" указаны четыре новых российских региона.

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