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Момент падения обломков ракеты на многоэтажку в Белгороде попал на видео

13:23
  • четверг
  • 13 октября 2022

Разрушены верхние этажи дома

Обломки ракеты упали на жилой многоквартирный дом в Белгороде, где сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Инцидент произошел на улице Губкина. Разрушены верхние этажи дома, пишет RT. На месте находятся власти и оперативные службы.

"ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется", - заявил губернатор области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Глава региона также рассказал, что не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32. информации о погибших и пострадавших нет.

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