Момент падения обломков ракеты на многоэтажку в Белгороде попал на видео

Разрушены верхние этажи дома

Обломки ракеты упали на жилой многоквартирный дом в Белгороде, где сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Инцидент произошел на улице Губкина. Разрушены верхние этажи дома, пишет RT. На месте находятся власти и оперативные службы.

"ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется", - заявил губернатор области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Глава региона также рассказал, что не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32. информации о погибших и пострадавших нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"