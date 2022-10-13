ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: возведение оставшихся участков БКЛ вышло на финишную прямую

14:46
  • четверг
  • 13 октября 2022

Мэр осмотрел строящееся электродепо "Аминьевское"

Возведение оставшихся участков Большой кольцевой линии московского метро вышло на финишную прямую. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Как будет выглядеть станция БКЛ метро "Рижская"
Бочкарёв: На станции "Текстильщики" БКЛ завершается отделка платформы

Мэр осмотрел строящееся электродепо "Аминьевское". На участке более 15 с половиной гектаров будет рельсоварочная станция, склад, камера мойки составов, административно-бытовой корпус - всего около 60 зданий и сооружений. Для персонала - в электродепо будет более тысячи сотрудников - создадут все условия для эффективной работы и полноценного отдыха.

"Для Большой кольцевой линии метро, которая строится по поручению президента в ускоренном темпе, сразу же будет задействовано три электродепо, в том числе "Аминьевское", на которой мы находимся. И именно запуск своевременный электродепо позволит в полном объеме запустить БКЛ метро, где мы планируем все основные строительные работы закончить уже в этом году и осуществить запуск в начале следующего года", - сказал градоначальник.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Строительство электродепо "Аминьевское" в Москве
Строительство электродепо "Аминьевское" в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.