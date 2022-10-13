Собянин: возведение оставшихся участков БКЛ вышло на финишную прямую

Мэр осмотрел строящееся электродепо "Аминьевское"

Возведение оставшихся участков Большой кольцевой линии московского метро вышло на финишную прямую. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Мэр осмотрел строящееся электродепо "Аминьевское". На участке более 15 с половиной гектаров будет рельсоварочная станция, склад, камера мойки составов, административно-бытовой корпус - всего около 60 зданий и сооружений. Для персонала - в электродепо будет более тысячи сотрудников - создадут все условия для эффективной работы и полноценного отдыха.

"Для Большой кольцевой линии метро, которая строится по поручению президента в ускоренном темпе, сразу же будет задействовано три электродепо, в том числе "Аминьевское", на которой мы находимся. И именно запуск своевременный электродепо позволит в полном объеме запустить БКЛ метро, где мы планируем все основные строительные работы закончить уже в этом году и осуществить запуск в начале следующего года", - сказал градоначальник.

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