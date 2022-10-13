Врачи Склифа удалили из желчного пузыря пациентки более 40 камней

Была проведена уникальная операция

У одной пациентки - 40 камней и три заболевания. С такой ситуацией врачи института Склифосовского столкнулись впервые. Тем не менее им удалось провести уникальную операцию и спасти жизнь молодой москвички. Чтобы сохранить органы, решили пойти нестандартным путем.

На контрольное УЗИ Светлана Чивардина пришла с большим волнением. После нескольких сложных операций специалисты опасались, что желчный пузырь у женщины перестанет функционировать и придется его удалять. Операцию по удалению камней в желчном пузыре Светлана откладывала несколько лет, пока однажды за городом у нее не случился нестерпимый болевой приступ. Оказалось, в поджелудочной железе уже развился панкреонекроз. В местной больнице женщину экстренно прооперировали, но смогли лишь купировать острую стадию недуга.

В отделение эндоскопии и внутрипросветной хирургии института Склифосовского она обратилась уже в критическом состоянии. Желчь и панкреатический сок не поступали в просвет кишки, а выводились наружу через трубки на животе. Еда практически не переваривалась.

"У данной пациентки имелось сложное заболевание, которое состояло из трех. Это наличие камней в желчном пузыре. Наличие воспаления поджелудочной железы. И формирование большого жидкостного скопления вокруг поджелудочной железы", - рассказал Петр Ярцев, заведующий научного отделения хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

С подобным специалисты института столкнулись впервые. Действовать решили эндоскопическими методами, чтобы сохранить органы. Жидкостное образование, сдавившее поджелудочную железу, удалить смогли через специальный стент. Дальше следовало удалить желчный пузырь с камнями, но в тяжелом состоянии пациентки делать это было опасно. В такой ситуации врачам пришлось прибегнуть к нестандартной тактике.

"Мы смогли с помощью специального сверхтонкого эндоскопа через дренажную трубку, то есть через ту трубочку, которая была на коже, зайти в просвет желчного пузыря. И таким путем с помощью этого эндоскопа удалить все конкрименты из желчного пузыря", - объяснил Юрий Тетерин, заведующий отделением эндоскопии и внутрипросветной хирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

В процессе операции Светлане удалили больше 40 крупных и еще целую горсть мелких камней. Их она даже сохранила как напоминание о том, что с желчекаменной болезнью шутки плохи.

Узи показало ошеломляющий результат: желчный пузырь снова включился в работу. Новую методику в НИИ Склифосовского начали использовать и при оказании помощи другим больным - уже провели десяток операций. И у этих пациентов есть обнадеживающие результаты - скорее всего, важные жизненные органы удастся сохранить.

Татьяна Сидорова, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр"

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