Из строящегося храма Бориса и Глеба украли шесть бронзовых колоколов

Не тронули только два самых тяжелых - весом 250 и 130 килограммов

Шесть бронзовых колоколов украли ночью из строящегося храма Бориса и Глеба в деревне Заболотье Домодедовского округа, сообщает "ТВ Центр".

Воры не тронули только два самых тяжелых, весом 250 и 130 килограммов. Остальные скинули со звонницы на землю. Кроме того, преступники прихватили с собой коллектор и обогреватель котла, которые были куплены для обустройства теплого пола в храме. Охраны на стройке нет, злоумышленники явно об этом знали и смогли тщательно подготовиться.

"Видно, что это были профессионалы. Специально поставили леса, снимали аккуратно насосы обогревающие, и теплый пол, и колокола. Сегодня медь довольно дорогая, это более чем полмиллиона только колокола", - отметил протоиерей Олег Сердцев.

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