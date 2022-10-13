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В "Домодедово" отработали аварийную посадку самолета с радиоактивным грузом

15:00
  • четверг
  • 13 октября 2022

На место предполагаемого ЧП прибыли все спецслужбы

Аварийная посадка, сломанное шасси и пожар. Кроме 170 пассажиров на борту еще и опасный радиоактивный груз. Такова легенда масштабных учений, которые прошли в аэропорту "Домодедово", передает "ТВ Центр".

На место предполагаемого ЧП прибыли все спецслужбы. Первым делом, спасатели потушили фюзеляж, после чего проникли в салон и помогли пострадавшим эвакуироваться. Пассажиров сразу передали медикам. Одновременно шла ликвидация огня на посадочной полосе. После оперативные службы осмотрели радиоактивный груз в поисках возможных утечек. Завершились учения буксировкой самолета.

"Это комплексное учение. Оно собой заканчивает весь период обучения. Так как в ежедневном режиме в аэропорту Домодедово проводится минимум две тренировки с отдельными расчетами аварийно-спасательной команды"

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