Хищники в мегаполисе: как зарабатывают фотографы-живодеры

Юристы предлагают ужесточить наказание за подобную деятельность

В Москве поймали очередного фотографа, который предлагал публике запечатлеть себя с краснокнижной совой. Документов на такой бизнес у хозяина хищника не было. Да и быть не могло: дело это противозаконное. Спасти птицу помогли неравнодушные горожане.

Вот за такие снимки с совой на плече или руке горожане и туристы без проблем выкладывают несколько сотен рублей. Ночной хищник в условиях ландшафта мегаполиса. Метро Третьяковская. Место более чем проходное. Все довольны. Прохожим - экзотические фото. Дельцам - необлагаемый налогами доход. Что при этом испытывает живой реквизит, не думают ни те, ни другие.

"Сова сами по себе ночное животное. И, соответственно, оно находится в таком спящем состоянии сейчас. И для нее это стресс - фотографирование. Она не привыкла жить в городе. К шуму транспорта. Мимо проходящие крики людей, восторженные возгласы и так далее", - отметил Кирилл Живицкий, старший государственный инспектор Москвы в области охраны окружающей среды.

У департамента природопользования города сложилась отлаженная схема пресечения таких издевательств над животными. Звонок от неравнодушных горожан на горячую линию. Выезд инспектора параллельно с сотрудниками полиции.

СИТЕС - это конвенция о международной торговле растениями и животными, находящимися под угрозой уничтожения. Совы к ним относятся. Подлежат контролю, ограничены в обороте, должны быть документы на их содержание и разведение в неволе. Нет бумаг - добро пожаловать в отделение полиции. В отделении же вполне предсказуемо выясняется - никаких документов у уличных фотографов на сов нет. Далее - стандартная процедура конфискации. Так прописано в законе.

Фотографы-живодеры попадают под статью административного кодекса - уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений. Штраф - от двух с половиной до пяти тысяч рублей. Не много, учитывая, что бизнес это прибыльный. По мнению юристов, наказание вполне можно ужесточить даже в рамках уже действующего законодательства.

"Здесь очевидна незаконная предпринимательская деятельность. Это тоже должно им вменяться. Также можно говорить о жестоком или неподобающем обращении с животными", - отмечает Юрий Корецких, исполнительный директор альянса защитников животных.

За изъятыми совами в отделение приехал сотрудник центра реабилитации диких животных московского департамента природопользования и охраны окружающей среды. Более детальный осмотр - уже по прибытии на новое место обитания. Голодные, уставшие, но это все поправимо. Горе-фотографы хотя бы не додумались подрезать совам крылья. Сипухи сохранили способность летать.

Этих сов выходят в центре реабилитации. Оперение восстановится в просторном вольере. Но в природу птиц не выпустят, они там просто не выживут. Внести свой вклад в спасение таких жертв нечистоплотных фотографов можно - достаточно просто не поощрять своим рублем этот нелегальный бизнес.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Панов, "ТВ Центр"

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