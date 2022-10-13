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В Московском зоопарке устроили зимний домик для карликового бегемота Ксюши

15:05
  • четверг
  • 13 октября 2022

Животное пришлось переносить туда на специальных носилках

Карликового бегемота Ксюшу теперь можно увидеть и в холодное время года. В Московском зоопарке для нее устроили новый зимний домик, передает "ТВ Центр".

Животное пришлось туда переносить на специальных носилках. Чтобы Ксюша, любопытная от природы, не завязала по дороге каких-нибудь знакомств. Молодая бегемотиха, по-хозяйски обойдя новую территорию, быстро сориентировалась, где будет есть, спать и купаться.

Там устроили глубокий бассейн, куда Ксюша тут же и нырнула. Домик отапливается, при этом открыт для посетителей. Ну а если животное устанет от внимания, то скроется от посторонних глаз в специальной норе.

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