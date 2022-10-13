ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бочкарёв: Свыше 160 объектов социальной инфраструктуры и безопасности построят в Москве за три года

13:44
  • четверг
  • 13 октября 2022

Градостроительная политика Москвы остается социально ориентированной

С 2023 до конца 2025 года за счет средств городского бюджета планируется построить более 160 различных объектов социального назначения и безопасности. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"Градостроительная политика Москвы была и остается социально ориентированной – ежегодно в столице строятся десятки объектов социального назначения. В ближайшие три года предполагается построить более 130 зданий для таких учреждений, а также 32 объекта безопасности", – отметил Бочкарёв.

В частности, по словам заместителя Мэра, планируется построить восемь поликлиник, четыре больничных корпуса и подстанцию скорой помощи. Кроме того, предполагается ввести в эксплуатацию более 60 зданий для детских садов и школ, в том числе и несколько школ-гигантов, например, в Троицке и в Коммунарке.

Также планируется завершить строительство 27 ФОКов и спортивных сооружений, среди которых - ледовый дворец для центра спорта "Самбо-70", спорткомплекс с крытым катком, бассейном и экстрим-парком в Некрасовке и другие.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Строительные работы
Строительные работы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.