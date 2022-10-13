Бочкарёв: Свыше 160 объектов социальной инфраструктуры и безопасности построят в Москве за три года

Градостроительная политика Москвы остается социально ориентированной

С 2023 до конца 2025 года за счет средств городского бюджета планируется построить более 160 различных объектов социального назначения и безопасности. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"Градостроительная политика Москвы была и остается социально ориентированной – ежегодно в столице строятся десятки объектов социального назначения. В ближайшие три года предполагается построить более 130 зданий для таких учреждений, а также 32 объекта безопасности", – отметил Бочкарёв.

В частности, по словам заместителя Мэра, планируется построить восемь поликлиник, четыре больничных корпуса и подстанцию скорой помощи. Кроме того, предполагается ввести в эксплуатацию более 60 зданий для детских садов и школ, в том числе и несколько школ-гигантов, например, в Троицке и в Коммунарке.

Также планируется завершить строительство 27 ФОКов и спортивных сооружений, среди которых - ледовый дворец для центра спорта "Самбо-70", спорткомплекс с крытым катком, бассейном и экстрим-парком в Некрасовке и другие.

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