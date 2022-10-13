Боррель связал конфликт на Украине с обновлением ЕС

Ситуация ведет к зарождению нового мира, считает политик

С началом российской спецоперации на Украине завершился период "после холодной войны". Об этом в четверг, 13 октября, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Представитель Брюсселя выразил мнение, что "мы, конечно, проживаем создание нового мира", потому что ситуация на Украине "меняет многое". Боррель назвал несомненным, что конфликт на Украине меняет и Евросоюз, создавая другой ЕС.

При этом глава евродипломатии не согласился с мнением о том, что собственная внешняя политика Евросоюза "завершилась" из-за конфликта на Украине, так как Европа "слепо" следует за Вашингтоном. По мнению Борреля, ЕС стал ощущать себя увереннее и продвигать собственную позицию, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что движение к многополярному миру — это стратегический вектор мировой политики. Однако "объективное развитие в сторону многополярности наталкивается, к сожалению, на сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах, контролировать все", подчеркнул российский лидер.

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