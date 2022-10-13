Путин обсудил с Эрдоганом создание газового хаба в Турции

Хаб мог бы работать без политической окраски, отметил российский лидер

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 октября, встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и рассказал ему об инициативе создания в Турции газового хаба.

По словам российского лидера, такой хаб мог бы работать без политической окраски и использоваться не только как площадка для поставок, но и для определения цен на газ.

Владимир Путин также отметил, что в энергетике Турция оказалась "самым надежным партнером". Поставки российского газа в эту страну продолжаются в полном объеме, цитирует президента РИА Новости.

На пленарном заседании Российской энергетической недели Владимир Путин уже озвучивал идею создания газового хаба в Турции. Министр энергетики Турции Фатих Донмез отметил, что Москва уже реализовывала крупные технологические проекты в Турции, поэтому создание такого хаба "совершенно возможно".

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