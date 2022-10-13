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Маврикий допустил подключение к системе "Мир"

14:20
  • четверг
  • 13 октября 2022

Страна может начать принимать карты российской платежной системы

Маврикий пытается ввести в оборот карту "Мир". Об этом в четверг, 13 октября, рассказал посол островного южноафриканского государства в России Джанке Хесвар.
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Дипломат отметил, что "когда граждане России приезжают на Маврикий, им нужно как-то расплачиваться".

По словам Хесвара, российский Центробанк уже направил запрос в финансовый регулятор Маврикия относительно совместной работы по рассмотрению возможности работы карты "Мир".

При этом какие-либо сроки возможного подключения Маврикия к системе "Мир" пока не приводятся, сообщает РИА Новости.

Ранее иранский министр экономики и финансов Эсхан Хандзи рассказал, что в течение ближайших двух-трех месяцев Россия и Иран готовятся обеспечить взаимное подключение систем "Шетаб" и "Мир". После подключения карт "Мир" в Иране туристы смогут расплачиваться с их помощью в магазинах, а также использовать их для покупки услуг местных туроператоров.

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