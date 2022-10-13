ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен

14:06
  • четверг
  • 13 октября 2022

Цена должна складываться рынком

Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен, независимо от его уровня.
США предложили установить лимит цен на нефть из России в пределах 60 долларов

Об этом в четверг, 13 сентября, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Могут говорить, что угодно, но цена должна складываться рынком", - заметил заместитель премьер-министра в ответ на предложение США установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов.

Цена на нефть в 2023 году будет на уровне 100 долларов за баррель, сообщил Новак.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что США считают разумным установление потолка цены на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Нефть
Нефть
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.