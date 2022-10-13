Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен

Цена должна складываться рынком

Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен, независимо от его уровня.

Об этом в четверг, 13 сентября, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Могут говорить, что угодно, но цена должна складываться рынком", - заметил заместитель премьер-министра в ответ на предложение США установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов.

Цена на нефть в 2023 году будет на уровне 100 долларов за баррель, сообщил Новак.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что США считают разумным установление потолка цены на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель.

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