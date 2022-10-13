Кабмин выделил еще более 35 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Средства направят на ежемесячные выплаты

Правительство России выделило еще более 35 млрд рублей на поддержку семей с детьми. Эти деньги направят на осуществление ежемесячных выплат определенным категориям семей.

Из указанной суммы 29 млрд рублей пойдут на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. В зависимости от ситуации в семье их размер может достигать 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

Еще более 6 млрд рублей направят на ежемесячные выплаты многодетным семьям, нуждающимся в поддержке. Размер такого пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе. Выплата предоставляется семье после рождения третьего или последующего ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года, сообщает АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года в России появится универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет, а также на детей от трех до семи лет и от восьми до семнадцати.

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